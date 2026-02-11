Barcellona, Rashford out per l'Atletico. In dubbio anche la presenza di Raphinha
Brutte notizie per il Barcellona alla vigilia della semifinale di Coppa del Re contro l’Atlético Madrid. La stampa catalana ha infatti evidenziato questa mattina le assenze di Raphinha e Marcus Rashford dall’allenamento, due forfait pesanti in un momento chiave della stagione blaugrana.
Se per il brasiliano il club non ha ancora diffuso un bollettino medico ufficiale, diversa è la situazione di Rashford, per il quale è arrivata una comunicazione chiara da parte del Barça. Attraverso un report pubblicato sui propri canali ufficiali, il club ha spiegato che l’attaccante inglese accusa un dolore al ginocchio sinistro dopo un colpo subito nel match di sabato contro il Maiorca, disputato allo Spotify Camp Nou. La nota conferma che il giocatore salterà la sfida di Coppa del Re in programma domani contro l’Atlético Madrid.
Un’assenza che complica i piani offensivi di Flick, considerando l’importanza della partita e il peso specifico dell’ex Manchester United nell’economia del gioco blaugrana, da titolare o da subentrato.
