Benfica, chi è Anisio Cabral? Mourinho aiuta: "Mi ricorda Drogba, ma di testa non è buono"

Spesso i paragoni con nomi forti o impegnativi possono portare a delle ripercussioni spiacevoli, ma stavolta José Mourinho ha tolto il freno a mano. Di fronte alla precocità impressionante del classe 2008 Anísio Cabral (2 gol in appena 19 minuti), infatti, l'allenatore del Benfica si è spinto ad equipararlo con un certo Didier Drogba, ex bomber del Chelsea e della Costa d'Avorio. Dopo il trionfo del Benfica contro l'Alverca (2-1) di ieri sera, lo Special One ha elogiato il fiuto del gol del baby portoghese cresciuto nel Seixal, evidenziandone anche le lacune.

"Per quanto riguarda Anisio, dipende da molte cose. Il potenziale c'è. La fisicità anche. Il gioco spalle alla porta. I movimenti in profondità. Nel gioco spalle alla porta ha caratteristiche molto simili a un giocatore che ho avuto. Molto, molto simile", ha fantasticato Mourinho. "Quel modo di proteggere palla, di saper giocare per non perderla... ha molto di un mio ex giocatore. Ed è molto rapido nell'andare al tiro". Le parole al miele non sono finite lì: "(...) Ha il gol nel sangue. E ora voi riderete e mi darete dell'idiota, ma il suo gioco di testa non è buono", la pecca del 17enne.

"Ha segnato due gol fantastici di testa, ma il suo gioco aereo non è buono. Con la struttura fisica che si ritrova, è qualcosa su cui deve lavorare", la sottolineatura del tecnico portoghese. Solo in chiusura lo Special One ha svelato il nome del paragone illustre: "Chi mi ricorda? Drogba, spalle alla porta. Solo che Drogba, su cinque cross, faceva cinque gol di testa. Anísio ne ha fatti due su due cross, ma credo sia stato un miracolo perché di testa non è bravo. Ha ancora molto da migliorare nel gioco aereo".