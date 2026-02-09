Segnatevi il nome. Anisio Cabral, bomber 17enne lanciato da Mourinho: "Piedi per terra"

Anisio Cabral l'ha rifatto. La punta centrale classe 2008, nuovamente buttato nella mischia da José Mourinho in una partita ufficiale con la prima squadra, in Liga Portugal (Serie A portoghese) ha trovato un altro gol. Il secondo in 3 presenze per il 17enne originario di Lisbona, talento precoce che sta brillando di luce propria non appena gli viene data la possibilità di scendere in campo per palcoscenici importanti. Perché le reti firmate, da centravanti puro, sono arrivate solamente nell'arco di 19 minuti complessivi delle 3 gare disputate.

La prima volta il 25 gennaio, con il sigillo magico al debutto con la maglia delle aquile contro l'Estrela Amadora. In ultima battuta ieri, domenica 8 febbraio, per il gol vittoria (2-1) sull'Alverca allo Stadio "Da Luz" di fronte ad una platea di spettatori che hanno inneggiato il suo nome. Due gol in meno di 30 minuti nel calcio professionistico: un momento incredibile per l'attaccante classe 2008 del Benfica.

Premiato come MVP del match al termine del trionfo, Anísio Cabral ha rilasciato un'intervista a caldo ai microfoni ufficiali del Benfica: "Come dico sempre, è un'emozione indimenticabile poter segnare per il club del mio cuore. Dobbiamo continuare a lottare, restare con i piedi per terra e continuare a lavorare sempre". Il Benfica infatti è a -6 dalla vetta presieduta dal Porto di Farioli, questa sera impegnato nello scontro diretto contro lo Sporting Lisbona. Quanto invece al calore trasmesso dai tifosi presenti: "È incredibile. Penso che il sostegno dei tifosi mi dia sempre la voglia di continuare a lavorare, la voglia di scendere in campo e puntare l'avversario. Voglio solo ringraziare i tifosi per il loro supporto".