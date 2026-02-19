Rashford rinato a Barcellona, lo United trema: la cifra del riscatto è favorevole ai blaugrana

La cessione di Marcus Rashford dal Manchester United al Barcellona, prevista per questa estate, sta creando crescente frustrazione nella dirigenza dei Red Devils. Secondo quanto riportato da The Mirror, il prezzo fissato di circa 26 milioni di sterline - circa 30 milioni di euro - è considerato dai dirigenti inglesi decisamente troppo basso rispetto al valore attuale del giocatore, stimato vicino ai 60 milioni. Il timore è che l’opzione prioritaria concessa al Barcellona nell’accordo di prestito possa far perdere al club una significativa opportunità di guadagno, considerando che diversi top club europei sarebbero pronti a rilanciare per assicurarsi l’attaccante.

Rashford, 28 anni, ha trovato nuova linfa in Spagna: il prestito al Barcellona è finora stato un successo, con 10 gol in 35 partite, e gli ha permesso di riconquistare un ruolo stabile anche in nazionale sotto la guida di Thomas Tuchel. L’attaccante si è ambientato bene in Catalogna e sembra determinato a proseguire la carriera lì, dove Hansi Flick intende puntare su di lui a lungo termine.

Dall’altra parte, la proprietà dei Red Devils, rappresentata da Sir Jim Ratcliffe, teme di perdere un asset importante a un prezzo ritenuto irrisorio, nonostante Rashford sia legato al Manchester United fino al 2028. In mezzo a trattative e valutazioni economiche, la certezza è che Rashford è tornato a essere un giocatore importante.