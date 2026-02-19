Al Nassr, Ronaldo di nuovo assente: stavolta però è turnover programmato da Jorge Jesus

Rientrato in campo il 14 febbraio contro l’Al-Fateh, Cristiano Ronaldo ha subito lasciato il segno con uno dei due gol nel successo per 0-2 del suo Al Nassr. Un ritorno sotto i riflettori dopo tre partite di assenza, arrivate in seguito alle tensioni tra il fuoriclasse portoghese e il Public Investment Fund (PIF), proprietario del club, a cui il giocatore avrebbe contestato alcune decisioni. La frattura, almeno ufficialmente, è rientrata, consentendo all’attaccante di riprendere il suo posto in campionato.

Nonostante ciò, la gestione del numero 7 continua a far discutere. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League 2 contro l’Arkadag FK (vinto 1-0), Ronaldo non è stato convocato. Una scelta che ha alimentato interrogativi, ma che - secondo quanto riportato dalla stampa spagnola - non sarebbe legata ad alcuna sanzione disciplinare. L’allenatore Jorge Jesus ha parlato di semplice turnover programmato, volto a preservare il capitano in vista dei prossimi impegni. Nessun bollettino medico, nessun infortunio ufficiale: solo gestione delle energie per un giocatore che, a 41 anni, resta il punto di riferimento tecnico e mediatico della squadra.

I numeri, del resto, confermano il suo peso specifico: 18 reti e un assist in 19 partite di campionato. Statistiche che testimoniano come l’ex stella del Real Madrid continui a essere decisivo, pur in un contesto delicato.