L'Arsenal si sta (di nuovo) buttando via: pari con l'ultima e City potenzialmente a meno 2

Leader indiscusso della Premier League e protagonista di una Champions League da record, l’Arsenal di Mikel Arteta sembrava diretto verso una stagione storica. Ieri sera, però, i Gunners hanno fatto un passo falso clamoroso sul campo dell’ultima in classifica, il Wolverhampton: la squadra londinese era avanti 2-0 poco prima dell’ora di gioco, mettendo Manchester City a otto punti di distanza, con un margine che sembrava rassicurante. Poi è successo l’incredibile.

Al 61’ Bueno ha accorciato le distanze, e nei minuti di recupero un autogol di Calafiori ha siglato il 2-2. Una beffa che riapre i giochi: il City ha ancora una partita da recuperare e può portarsi a sole due lunghezze dai Gunners. La tensione in campo è esplosa, con Gabriel Jesus che si è scagliato contro Yerson Mosquera al fischio finale e un’accesa lite tra Riccardo Calafiori e Mateus Mane. Questi episodi raccontano la pressione che grava su una squadra che ha vinto solo due delle ultime sei partite di Premier League.

Il commento dell'ex calciatore Paul Merson è impietoso: "Se City vincerà tutte le partite rimanenti, vincerà il campionato. Non puoi giocare a metà velocità. L'Arsenal ha perso troppi palloni e ha permesso ai Wolves di rimanere in partita. La differenza tra la prima e la seconda metà del match è stata evidente: quando giochi lentamente e senza ritmo, anche una squadra come l'ultima in classifica può restare in partita".

Anche Bukayo Saka ha ammesso la delusione: "Abbiamo abbassato il nostro livello nella ripresa e ne abbiamo pagato le conseguenze. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e migliorare, dipende solo da noi". Arteta, pur visibilmente amareggiato, ha scelto la prudenza: "È difficile accettare una prestazione così. Siamo tutti emozionati e dobbiamo reagire. La Premier League richiede costanza, e finora non l’abbiamo mostrata. Dobbiamo rialzarci, mostrare quanto vogliamo vincere e quanto siamo forti".