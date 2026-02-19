Caso Vinicius jr., le immagini inchiodano alcuni tifosi del Benfica: insulti e versi di scimmia

Vinicius Junior ha accusato l’avversario Gianluca Prestianni di avergli rivolto l’insulto "scimmia" negli attimi che hanno seguito la rete del brasiliano, che ha deciso l'andata dei playoff di Champions tra Benfica e Real Madrid. Ma l'argentino non sarebbe stato l'unico a insultare il 7 dei Blancos: sui social sono rapidamente circolate immagini in cui alcuni tifosi del Benfica, a pochi metri dall’attaccante, imitano il verso e i gesti di una scimmia.

Vinicius, che aveva provocato il pubblico con un’esultanza ritenuta eccessiva, ha poi denunciato l’accaduto su Instagram: "I razzisti sono prima di tutto dei codardi. Hanno bisogno di mettere la maglia davanti alla bocca per mostrare quanto sono deboli", ha scritto, puntando il dito contro Prestianni.

L’arbitro francese François Letexier ha applicato il protocollo previsto dalla UEFA, interrompendo la partita per circa dieci minuti prima della ripresa del gioco. Anche Kylian Mbappé, compagno di squadra di Vinicius, ha dichiarato di aver sentito ripetutamente l’insulto e ha chiesto sanzioni severe: "Non possiamo accettare che un giocatore che partecipa alla migliore competizione europea si comporti così. Per me non merita più questa opportunità. L’UEFA sta cercando di intervenire, ma è un caso grave e spero che vengano prese decisioni con serenità".

Ieri proprio la UEFA ha annunciato l’apertura di un’indagine formale, affidata a un ispettore etico-disciplinare. Parallelamente, anche l’Autorità portoghese per la prevenzione e la lotta alla violenza nello sport ha avviato una procedura amministrativa per accertare i fatti.