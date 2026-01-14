Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Bayern rimonta 3-1 il Colonia e torna a +11, a segno anche Kim. La classifica in Bundesliga

Il Bayern rimonta 3-1 il Colonia e torna a +11, a segno anche Kim. La classifica in BundesligaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:44Calcio estero
Daniele Najjar

Il Bayern Monaco supera anche l'ostacolo Colonia: 3-1 con le reti di Gnabry al 5' di recupero del primo tempo, di Kim al 71' e del gioiellino Lennart Karl all'84' in rimonta sulla rete del momentaneo vantaggio siglato da Maina al 41'.

La squadra di Vincent Kompany torna così a +11 rispetto al Borussia Dortmund. Di seguito i risultati di giornata e la classifica aggiornata della Bundesliga.

Martedì 13 gennaio
Stoccarda - Eintracht Francoforte 3-2
Amburgo - Bayer Leverkusen posticipata
Borussia Dortmund - Werder Brema 3-0
Magonza - Heidenheim 2-1

Mercoledì 14 gennaio
Wolfsburg - St. Pauli 2-1
Colonia - Bayern Monaco 1-3
Hoffenheim - Borussia M'gladbach 5-1
Lipsia - Friburgo 2-0

Giovedì 15 gennaio
Augusta - Union Berlino

CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 47
2. Borussia Dortmund 36
3. Stoccarda 32
4. Lipsia 32*
5. Hoffenheim 31*
6. Bayer Leverkusen 29*
7. Eintracht Francoforte 26
8. Friburgo 23
9. Union Berlino 22*
10. Borussia Monchengladbach 19*
11. Wolfsburg 18
12. Colonia 17
13. Werder Brema 17*
14 Amburgo 16*
15. Augusta 14*
16. Mainz 12
17. St. Pauli 12*
18. Heidenheim 11
*una gara giocata in meno
**due gare giocate in meno

Articoli correlati
Maltempo e neve in Germania, Amburgo-Bayer Leverkusen è la terza partita rinviata... Maltempo e neve in Germania, Amburgo-Bayer Leverkusen è la terza partita rinviata
Valdano sulla crisi Real: "Alonso instabile dal primo giorno, il club non l'ha mai... Valdano sulla crisi Real: "Alonso instabile dal primo giorno, il club non l'ha mai supportato"
Milan, visto Boniface? Si opera al ginocchio, stagione finita. Ma il Werder lo "tiene"... Milan, visto Boniface? Si opera al ginocchio, stagione finita. Ma il Werder lo "tiene"
Altre notizie Calcio estero
Il Bayern rimonta 3-1 il Colonia e torna a +11, a segno anche Kim. La classifica... Il Bayern rimonta 3-1 il Colonia e torna a +11, a segno anche Kim. La classifica in Bundesliga
Bradley fuori a lungo, ma il Liverpool non torna sul mercato: i piani di Slot Bradley fuori a lungo, ma il Liverpool non torna sul mercato: i piani di Slot
Il Senegal vola in finale di Coppa d'Africa e sogna il 2° successo: l'ultimo è stato... Il Senegal vola in finale di Coppa d'Africa e sogna il 2° successo: l'ultimo è stato nel 2021
Pogba, 30 minuti in campo, 138 giorni infortunato. Il Monaco pensa all'addio un anno... Pogba, 30 minuti in campo, 138 giorni infortunato. Il Monaco pensa all'addio un anno prima
Vinicius, altri cori razzisti prima di Albacete-Real Madrid. Courtois: "È una vergogna"... Vinicius, altri cori razzisti prima di Albacete-Real Madrid. Courtois: "È una vergogna"
Il presidente del Bayeux svela il gesto di Longoria: "Il Marsiglia club di gran classe"... Il presidente del Bayeux svela il gesto di Longoria: "Il Marsiglia club di gran classe"
Il dg del Monaco su Pogba: "Non va come speravamo". E non esclude l'addio anticipato... Il dg del Monaco su Pogba: "Non va come speravamo". E non esclude l'addio anticipato
Carabao Cup, tocca a Chelsea-Arsenal in semifinale: Estevao sfida Gyokeres, le formazioni... Carabao Cup, tocca a Chelsea-Arsenal in semifinale: Estevao sfida Gyokeres, le formazioni
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Inter-Lecce, le probabili formazioni: riposo per Akanji, Barella e Dimarco
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
3 PSG, 144 milioni per la Champions. L'Inter fa il botto, 71 all'Atalanta: i dati ufficiali UEFA
4 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
5 Rivoluzione in attacco alla Roma, nel giro di mercato può essere coinvolto anche Dybala
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito
Immagine top news n.1 La Roma non si ferma più, per l'attacco c'è anche Malen! Le immagini dell'olandese a Ciampino
Immagine top news n.2 Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Immagine top news n.3 In attesa di Malen, la Roma annuncia Robinio Vaz. Il francese è costato 25 milioni di euro
Immagine top news n.4 Inter, Marotta: "Dumfries sta recuperando più velocemente, difficile trovare un sostituto"
Immagine top news n.5 Regge il muro del Parma (e di Rinaldi, all'esordio): il Napoli non sfonda e frena ancora
Immagine top news n.6 Raspadori, prime parole dopo la firma con l'Atalanta: "Fiducioso e contento". Si attende l'annuncio
Immagine top news n.7 Napoli, Conte sulla squalifica: "Non torno su certi episodi, ma qualcosa non funziona"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.2 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.3 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Qualche uscita da fare, ma non ci stravolgeremo col mercato"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, quanto peserà l'assenza di Calhanoglu? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Sebastiani (pres. Pescara): "Orgogliosi di Arena, siamo andati a prenderlo a Sydney"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Lautaro Martinez e Pio Esposito fanno cambiare la partita a Chivu
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: in attesa del Milan, l'Inter si porta a +6 sulle inseguitrici
Immagine news Serie A n.3 Inter-Lecce 1-0, tra poco Eusebio Di Francesco in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.4 Inter-Lecce 1-0, tra poco Criastian Chivu in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.5 L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito
Immagine news Serie A n.6 Napoli-Parma, gol annullato per mezza spalla in fuorigioco: Kabasele senza parole
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Buso si presenta: "Dobbiamo trovare la carica dentro di noi. Salvezza possibile"
Immagine news Serie B n.2 Il Bari si prepara alla sfida alla Juve Stabia: tabella differenziata per Castrovilli e Darboe
Immagine news Serie B n.3 Aumentano le pretendenti per Bogdan. Anche la Juve Stabia sulle tracce del difensore
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, dopo Palma ecco un altro difensore: Mattia Viti arrivato a Genova
Immagine news Serie B n.5 Samp, domani la rifinitura pre Entella: differenziato sul campo per Riccio e Ricci
Immagine news Serie B n.6 La Reggiana verso la scelta definitiva. Vicari del Bari in pole per rimpiazzare Magnani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia verso una nuova era. Casillo e De Vitto firmano il preliminare d'acquisto del club
Immagine news Serie C n.2 E alla fine Salernitana fu. I granata strappano Molina alla concorrenza: biennale con opzione
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, Musso: "Qualche uscita da fare, ma non ci stravolgeremo col mercato"
Immagine news Serie C n.4 Ternana ko col Potenza. Liverani: "Per l’obiettivo Coppa Italia abbiamo il 40% di possibilità"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, primo contratto da pro per Rosa. Che passa poi in prestito secco al Vado
Immagine news Serie C n.6 Renate, Foschi: "Finale di Coppa Italia? Qualificazione in bilico, ma tenteremo l'impresa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)