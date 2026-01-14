Il Bayern rimonta 3-1 il Colonia e torna a +11, a segno anche Kim. La classifica in Bundesliga
Il Bayern Monaco supera anche l'ostacolo Colonia: 3-1 con le reti di Gnabry al 5' di recupero del primo tempo, di Kim al 71' e del gioiellino Lennart Karl all'84' in rimonta sulla rete del momentaneo vantaggio siglato da Maina al 41'.
La squadra di Vincent Kompany torna così a +11 rispetto al Borussia Dortmund. Di seguito i risultati di giornata e la classifica aggiornata della Bundesliga.
Martedì 13 gennaio
Stoccarda - Eintracht Francoforte 3-2
Amburgo - Bayer Leverkusen posticipata
Borussia Dortmund - Werder Brema 3-0
Magonza - Heidenheim 2-1
Mercoledì 14 gennaio
Wolfsburg - St. Pauli 2-1
Colonia - Bayern Monaco 1-3
Hoffenheim - Borussia M'gladbach 5-1
Lipsia - Friburgo 2-0
Giovedì 15 gennaio
Augusta - Union Berlino
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 47
2. Borussia Dortmund 36
3. Stoccarda 32
4. Lipsia 32*
5. Hoffenheim 31*
6. Bayer Leverkusen 29*
7. Eintracht Francoforte 26
8. Friburgo 23
9. Union Berlino 22*
10. Borussia Monchengladbach 19*
11. Wolfsburg 18
12. Colonia 17
13. Werder Brema 17*
14 Amburgo 16*
15. Augusta 14*
16. Mainz 12
17. St. Pauli 12*
18. Heidenheim 11
*una gara giocata in meno
**due gare giocate in meno