Il Betis prende un talento del Palmeiras. Giocherà nella seconda squadra fino a giugno
Il Real Betis mette a segno un nuovo colpo per il futuro trovando l’intesa con il Palmeiras per l’arrivo in prestito di Robson Fernandes, che vestirà la maglia del Betis Deportivo fino al termine della stagione. L’accordo tra i due club prevede inoltre un’opzione per il prolungamento del prestito di un’ulteriore annata, a conferma della fiducia riposta nel potenziale del giovane difensore brasiliano.
Nato a San Paolo il 29 settembre 2006, Robson Fernandes dos Santos è un difensore centrale destro che si è messo in evidenza nel settore giovanile del Palmeiras, uno dei vivai più prolifici del calcio sudamericano. Con la formazione Under 20 del club paulista ha già collezionato 91 presenze, dimostrando continuità, personalità e una notevole maturità nonostante la giovane età. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale brasiliana Under 20, ulteriore attestato del suo percorso di crescita.
Il giocatore entrerà subito a far parte del progetto tecnico guidato da Dani Fragoso, andando a rinforzare il reparto arretrato del Betis Deportivo. L’operazione rientra nella strategia del club andaluso, da tempo attento allo sviluppo di giovani talenti internazionali da valorizzare nel proprio sistema.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.