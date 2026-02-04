Ufficiale Besiktas, ecco il sostituto di Abraham: dal Genk arriva Hyeon-Gyu Oh, le cifre

Mossa decisa del Beşiktaş per rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Abraham. Il club turco ha chiuso per l’arrivo di Hyeon-Gyu Oh e ha annunciato il suo acquisto dal Genk nella giornata odierna. Il sudcoreano arriva per sostituire Tammy Abraham, trasferitosi nel mercato di gennaio all'Aston Villa.

L’operazione - aggiunge il portale Fanatik - è maturata dopo una trattativa non semplice: una prima proposta da 12 milioni era stata respinta, poi i bianconeri hanno rilanciato fino a circa 15 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, trovando l’intesa con la società belga e con il giocatore. Il Beşiktaş ha ufficializzato l’arrivo del calciatore con una nota in cui annuncia l’atterraggio al terminal internazionale dell’aeroporto di Istanbul in tarda mattinata per completare le formalità.

Oh arriva da una stagione positiva: 32 presenze ufficiali, 10 gol e 3 assist. Nell’estate 2024 aveva lasciato il Celtic per trasferirsi in Belgio al Genk per 2,7 milioni di euro. Ora per lui si apre una nuova avventura in Super Lig, con l’obiettivo di diventare subito un punto di riferimento dell’attacco delle Aquile Nere.