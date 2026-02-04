Ufficiale Werder Brema, ecco il nuovo allenatore: Thioune prende il posto di Steffen

Nuovo cambio in panchina in Bundesliga in questa stagione, scossa tecnica a Brema nel momento più delicato della stagione. Il Werder Brema ha deciso di cambiare guida per il finale di Bundesliga, affidandosi a Daniel Thioune al posto dell’esonerato Horst Steffen. Il club non ha comunicato la durata dell’accordo, ma la scelta è stata motivata dalla necessità di dare una sterzata immediata.

Il direttore sportivo Clemens Fritz ha spiegato: “Abbiamo avuto ottimi colloqui con Daniel. La sua idea di calcio, il suo modo di fare e il suo approccio alla nostra attuale situazione sportiva sono stati decisivi per la decisione. Siamo convinti che con lui raggiungeremo la svolta”. La classifica resta corta: con 19 punti i verdi sono a una sola lunghezza dalla zona playoff, oggi occupata dal Mainz 05.

Nella short list c’erano anche Bo Henriksen e Bo Svensson, entrambi ex Mainz, ma alla fine ha prevalso il profilo di Thioune. Il 51enne vanta un passato all’Hamburger SV e un triennio positivo al Fortuna Düsseldorf, culminato con i playoff promozione 2023/24. In precedenza ha guidato a lungo il VfL Osnabrück. Il debutto è fissato per sabato in trasferta contro il Friburgo: primo esame per misurare se la scossa basterà a invertire la rotta.