A gennaio Sancho non si è mosso, ma in estate cambierà squadra. E può tornare al passato

L’estate potrebbe segnare un nuovo bivio nella carriera di Jadon Sancho. Al termine del prestito all’Aston Villa, l’esterno inglese è destinato a rimettere in discussione le proprie scelte, con un ritorno in Germania che prende sempre più quota. Secondo Football Insider, l’ipotesi di restare in Premier League appare meno probabile rispetto a un nuovo capitolo in Bundesliga.

Arrivato a Birmingham per ritrovare continuità, Sancho non è riuscito a imprimere una svolta decisiva alla sua stagione: un solo gol in 22 presenze complessive racconta di un rendimento ancora lontano dagli standard mostrati ai tempi del Borussia Dortmund. Le difficoltà incontrate in Inghilterra restano un tema ricorrente, tra problemi di adattamento e concorrenza interna.

Unai Emery ne ha elogiato professionalità e atteggiamento in allenamento, ma l’ala non è riuscita a conquistare un posto fisso né a incidere con regolarità. Anche le esigenze tattiche del Villa e la profondità della rosa hanno ridotto gli spazi per esprimere al meglio creatività e uno contro uno. Per questo, l’idea condivisa nell’entourage è che il prestito non venga prolungato. La Bundesliga, dove Sancho ha già brillato in passato con un calcio più rapido e aperto, viene vista come il contesto ideale per rilanciarsi. Resta da capire se sarà ancora Dortmund o se un altro club tedesco deciderà di puntare su di lui.