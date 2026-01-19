Il Chelsea di Boehly pronto a sfiorare quota 300 milioni per i centrali: Jacquet nel mirino

Il Chelsea è al lavoro per assicurarsi Jeremy Jacquet, giovane difensore centrale del Rennes, ritenuto pronto per inserirsi subito nella formazione titolare di Liam Rosenior. Il 20enne francese, già protagonista nel successo dei bretoni sullo Strasburgo di Rosenior in Ligue 1 (4-1) lo scorso novembre, è valutato dal club francese 65 milioni di euro.

I londinesi stanno valutando anche altri profili, come Marcos Senesi del Bournemouth e Jacobo Ramon del Como, ma le trattative presentano ostacoli diversi. La necessità di un rinforzo difensivo è diventata urgente dopo gli infortuni di Levi Colwill, out per il resto della stagione per la rottura del crociato, e di Tosin Adarabioyo, uscito per un problema muscolare nella vittoria casalinga sul Brentford (2-0). Rosenior ha più volte sottolineato come la rosa sia quasi completa, ma un paio di innesti mirati potrebbero fare la differenza.

Nonostante il Chelsea abbia già investito 222,4 milioni di sterline in otto difensori sotto la gestione Boehly, il club ritiene fondamentale aggiungere ulteriori elementi di qualità per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e competere su più fronti. Jacquet, con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe essere il tassello mancante per rafforzare una difesa già numericamente ampia ma falcidiata dagli infortuni.