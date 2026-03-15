City distratto nel riscaldamento? Guardiola: "Mi stavo bevendo una birra prima del West Ham"

Arrivano due sbocchi cruciali per la stagione del Manchester City. Da un lato la rincorsa forsennata sull'Arsenal per la lotta alla Premier League, dall'altro la Champions League e gli ottavi di ritorno con il Real Madrid complicatissimi per chiunque. Specialmente dopo un 3-0 incassato. Ma in campionato ora i Gunners hanno 9 punti di vantaggio sui citizens. Sebbene la squadra di Guardiola abbia una partita da recuperare e debba ancora ospitare la capolista di Mikel Arteta, il discorso titolo diventa quasi un'impresa.

Pep Guardiola, dopo l'1-1 con il West Ham, ha commentato con fare critico il risultato e scherzato sulla situazione pre-partita: "Mi stavo bevendo una birra prima della gara, quindi non ho visto i giocatori. Non so cosa stessero facendo. Erano impegnati nel riscaldamento", ha riferito in conferenza stampa. "Ovviamente sarebbe stato meglio se l'Arsenal non avesse vinto, ma queste cose succedono". Questo in merito ai suoi calciatori, se fossero distratti dai gol nel finale della capolista prima di giocatore con gli Hammers.

Poi si è preso le responsabilità delle scelte tattiche: "Formazione sbagliata. Ora potete criticarmi senza pietà, me lo merito". Quando in verità contro il West Ham è mancato più che altro il cinismo sotto porta: "Sì, ci manca il gol. Il calcio è imprevedibile. Ci sono partite in cui controlli tutto e alla prima occasione ti segnano. Noi creiamo molto, ma non concretizziamo abbastanza. Questo gruppo meriterebbe un monumento per come lavora, lottano fino alla fine, ma ci manca quella scintilla per chiudere i match". Con l'Arsenal che scappa in classifica, Pep infine ha ammesso le difficoltà del caso senza rinunciare alla lotta fino all'ultimo: "È più complicato, non dipende più solo da noi. Ma abbiamo una partita in meno e loro devono venire in casa nostra".