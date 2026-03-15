"Ho visto tutti con le mani nei capelli": Real, Arbeloa e il gol di Arda Guler da 70 metri

Álvaro Arbeloa si è presentato in conferenza stampa al Santiago Bernabeu per analizzare la vittoria schiacciante (4-1) sull'Elche, dopo che il Real Madrid si è riportato a -1 dal Barcellona in vetta della Liga. Dal gol di Rudiger all'ennesimo centro di Valverde, fino al capolavoro di Arda Guler e non solo, ma proprio sulla rete da cineteca del turco si è voluto soffermare: "Ho visto tutti mettersi le mani nei capelli, è qualcosa di incredibile segnare da 70 metri. Vale la pena pagare il biglietto solo per vedere un gol del genere".

Sul quinto gol in 8 giorni per Valverde invece: "Di questo passo diventerà anche il nostro Hugo Sánchez. Si sente sempre più a suo agio in area di rigore; è una fortuna poter vivere il quotidiano con lui, guida il gruppo con l'esempio". C'è grande attesa per rivedere in campo Kylian Mbappé, alle prese con un infortunio al ginocchio, specialmente verso il ritorno degli ottavi di Champions League: "Domani (oggi, ndr) lo proveremo", ha assicurato Arbeloa, lasciando uno spiraglio di possibilità di rivedere il fuoriclasse francese martedì.

C'è stato un altro giocatore al settimo cielo di recente, ossia Brahim Diaz, per le tre partite consecutive avute dopo un lungo periodo di attesa post delusione in Coppa d'Africa: "È felice. Chiaro che vuole giocare di più", ha puntualizzato Arbeloa sull'ex Milan: "Si è guadagnato l'opportunità e si è divertito. Ci dà tante cose perché ha tanta qualità tra due ruoli di campo. E lavora molto". Volgendo il pensiero invece all'imminente secondo round con il City in Champions: "Ci faranno soffrire molto. Abbiamo un buon vantaggio, ma sappiamo che quando azionano il 'rullo compressore' passano sopra a chiunque. Dobbiamo scendere in campo con la stessa concentrazione e giocare per vincere, altrimenti soffriremo tantissimo".