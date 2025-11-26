Il Chelsea vuole rinforzare il centrocampo: contatti per Pablo Barrios dell'Atletico Madrid

Il Chelsea sta intensificando l’interesse per il centrocampista centrale dell’Atletico Madrid, Pablo Barrios, seguito anche dal Liverpool. Come riportato dal Daily Briefing, fonti vicine al club hanno confermato il forte interesse dei Blues per Barrios, inserito nella lista dei possibili rinforzi a centrocampo mentre il club londinese si prepara a un investimento significativo.

Il Chelsea ha inoltre messo gli occhi su Elliot Anderson del Nottingham Forest per quella zona del campo, ma Barrios sta emergendo sempre di più come un obiettivo concreto per la squadra di Londra. Anche il Liverpool è stato accostato al giocatore, anche se l'Atletico Madrid difficilmente vorrà privarsi del centrocampista spagnolo.

Barrios stesso potrebbe essere tentato dall’idea di giocare a un livello ancora più alto, e la maggior parte dei top player oggi considera la Premier League come la meta ideale per fare il salto di qualità. Il Chelsea potrebbe rappresentare un progetto allettante per il 22enne, noto per reclutare giovani talenti da tutto il mondo e offrir loro la possibilità di crescere e giocare con continuità.

Un possibile ostacolo, però, è la concorrenza interna: il tecnico Enzo Maresca dispone già dell’eccellente coppia di centrocampisti formata da Moises Caicedo ed Enzo Fernandez, scelte preferenziali per la mediana. Questo potrebbe rendere difficile per Barrios trovare spazio regolarmente nella formazione dei Blues.