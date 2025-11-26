Santos disperato, stagione finita per Neymar: retrocessione e addio Mondiale?

Un’altra tegola sul cammino di Neymar. L’astro brasiliano deve fare i conti con un nuovo problema fisico: un infortunio al menisco del ginocchio sinistro che con ogni probabilità lo terrà fuori fino alla fine del 2025. Una notizia che pesa come un macigno per il Santos, già impantanato in zona retrocessione e costretto ad affrontare le ultime tre partite del Brasileirao senza la sua stella.

La lesione, in realtà, non è arrivata come una sorpresa. Neymar avvertiva fastidi sin dal match contro il Mirassol del 19 novembre e per questo motivo non aveva preso parte all’1-1 contro l’Internacional di Porto Alegre. Per il Peixe si tratta di un colpo durissimo: dopo il successo incoraggiante contro il Palmeiras, la squadra si è complicata la vita con due pareggi consecutivi e ora dovrà giocarsi la permanenza affrontando Sport Recife (già retrocesso), Juventude e Cruzeiro senza il suo numero 10.

Il tecnico Juan Pablo Vojvoda cerca di mantenere la calma. Nei giorni scorsi aveva minimizzato anche l’episodio in cui Neymar aveva mostrato irritazione al momento della sostituzione nella sconfitta contro il Flamengo, ma la realtà è che l’ex Barcellona e PSG sta vivendo un’annata stregata. Il 2025 è stato un susseguirsi di stop: un edema al bicipite femorale a marzo, una lesione al semimembranoso ad aprile, un infortunio al retto femorale a settembre e, ora, il doppio problema al ginocchio culminato con la lesione meniscale. Risultato: Neymar ha saltato 14 gare di Serie A, disputandone solo 15 e segnando quattro reti. Numeri decisamente lontani dalle aspettative di Carlo Ancelotti, che difficilmente lo porterà al Mondiale.