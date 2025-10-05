Il PSG e il Lione vanno a caccia del controsorpasso al Marsiglia: il programma di Ligue 1
Sono cinque le gare che propone la domenica di Ligue 1 a cominciare dalle 15:00, quando il Lione proverà a portarsi momentaneamente in testa alla classifica e a rispondere alla vittoria del Marsiglia ospitando in casa il Tolosa. Alle 17:15 tris di appuntamenti: sfida di alta classifica nel Principato tra Monaco e Nizza; il Le Havre ospita il Rennes, reduce entrambe da due 0-0 ottenuti nella scorsa giornata; lo Strasburgo punterà a tornare in zona Champions ospitando in casa l'Angers. Questa sera il PSG va a caccia del riscatto dopo il ko subito la scorsa settimana al Velodrome con il Marsiglia e sarà ospite del Lille.
Il programma della settima giornata
Venerdì 3 ottobre
Paris FC - Lorient 2-0
Sabato 4 ottobre
Metz - Marsiglia ore 17:00
Brest - Nantes ore 19:00
Auxerre - Lens ore 21:05
Domenica 5 ottobre
Lione - Tolosa ore 15:00
Monaco - Nizza ore 17:15
Le Havre - Rennes ore 17:15
Strasburgo - Angers ore 17:15
Lille - Paris Saint Germain ore 20:45
LA CLASSIFICA
1. Olympique Marsiglia 15*
2. PSG 15
3. Lione 15
4. Lens 13*
5. Monaco 12
6. Racing Strasburgo 12
7. Lille 10
8. Paris 10*
9. Rennes 9
10. Brest 8*
11. Tolosa 7
12. Nizza 7
13. Lorient 7*
14. Nantes 6*
15. Auxerre 6*
16. Le Havre 5
17. Angers 5
18. Metz 2*
*una partita in più