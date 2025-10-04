Premier League, Liverpool ancora ko: vince il Chelsea, Arsenal nuova capolista
I campioni d’Inghilterra in carica del Liverpool incassano la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza stagionale, e perdono il primato in classifica. A Stamford Bridge i Reds sono stati battuti 2-1 dal Chelsea nella sfida valida per la 7ª giornata di Premier League.
Il match si era messo subito in salita per la squadra di Klopp, col vantaggio blues firmato da Moises Caicedo al 14’. Nella ripresa, al 63’, è arrivata la reazione con Cody Gakpo, che sembrava poter indirizzare la gara verso un pareggio. Ma nei minuti di recupero il giovane brasiliano Estevao ha trovato il gol decisivo, regalando tre punti preziosi al Chelsea.
Il Liverpool scivola così al secondo posto in classifica con un punto di ritardo dall’Arsenal, che in precedenza aveva superato il West Ham 2-0. Al terzo posto sale invece il Tottenham, vittorioso nel pomeriggio 2-1 contro il Sunderland.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Bournemouth - Fulham 3-1
Sabato 4 ottobre
Leeds - Tottenham 1-2
Arsenal - West Ham United 2-0
Manchester United - Sunderland 2-0
Chelsea - Liverpool 2-1
14’ Caicedo (C), 63’ Gakpo (L), 95’ Estevao (C)
Domenica 5 ottobre
Aston Villa - Burnley ore 15:00
Everton - Crystal Palace ore 15:00
Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00
Wolverhampton - Brighton ore 15:00
Brentford - Manchester City ore 17:15
LA CLASSIFICA
Arsenal 16*
Liverpool 15*
Tottenham 14*
Bournemouth 14*
Crystal Palace 12
Chelsea 11*
Sunderland 11
Manchester City 10
Manchester United 10
Everton 8
Brighton 8
Leeds 8*
Fulham 7*
Brentford 7
Newcastle 6
Aston Villa 6
Nottingham Forest 5
Burnley 4
West Ham 4*
Wolverhampton 1
*una gara in più