Terzo ko di fila del Liverpool, Slot: "C'è stato un momento in cui ho pensato di vincerla"

Terza sconfitta consecutiva e piccola crisi per il Liverpool, che abdica dalla testa della classifica in favore dell’Arsenal dopo il ko sul campo del Chelsea per 2-1. Queste le parole del tecnico Arne Slot al termine della gara: “Un'altra sconfitta deludente. Questo è chiaro. Nel primo tempo non abbiamo giocato il nostro miglior calcio, ma siamo comunque riusciti a creare tre grandi occasioni. Loro ne hanno avuta solo una e l'hanno subito segnata. E la prestazione nel secondo tempo, come con il Palace, mi è piaciuta: abbiamo creatotante occasioni per segnare più di un gol. C’è stato un momento della partita in cui ho pensato: "Ora vinceremo". Siamo andati molto vicini al gol in molte occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttare bene l'ultimo passaggio. Negli ultimi 10 minuti è stata una partita combattuta, entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. Noi non ci siamo riusciti, mentre il Chelsea sì”

Sulla mancanza di equilibrio: “Sia noi che il Chelsea giochiamo con un pressing molto alto, sarebbe irrealistico pensare di non accusare un po’ le ripartenze. Il Chelsea è una squadra forte che, nonostante le otto assenze, ha comunque alcune buone opzioni dalla panchina per influenzare la partita”.

Sulla mancanza di alchimia tra Salah e Isak: “Più giocano insieme, più si uniscono. Credo che questo sia ciò che si è visto nel secondo tempo già dall'inizio, ma soprattutto dopo aver dovuto sostituire Konate perché sentiva male al quadricipite, quando Gravenberch ha iniziato a giocare in quella posizione, siamo riusciti a far giocare i nostri attaccanti molto di più in situazioni migliori rispetto al primo tempo”.

Sui cambi in difesa: “Non è facile mettere in campo qualcuno rispetto ad altri. Se faccio i cambi con il Galatasaray la gente si lamenta delle sostituzioni. Quando eravamo sotto per 1-0 ho corso il rischio, se vogliamo chiamarlo così, di giocare con un centrocampista come difensore centrale”.