Un talento al giorno, Kaye Furo: la Premier prenota l'ennesima gemma belga

Il Brentford ha messo a segno un colpo in prospettiva assicurandosi a titolo definitivo Kaye Furo dal Club Brugge. L’operazione porta in Premier League uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama belga. Il classe 2007 ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il club inglese. A soli 18 anni, Furo vanta già un’esperienza significativa a livello senior e internazionale. Nella prima parte della stagione 2025/26 ha collezionato otto presenze complessive tra Champions League, Pro League e Coppa del Belgio, mettendo a referto un gol e un assist.

Il centravanti belga classe 2007 (18 anni al gennaio 2026), alto 1,90 m, destro di piede, combina struttura da target man classico con una sorprendente rapidità per la sua stazza. Si tratta di un attaccante moderno che eccelle particolarmente nel gioco aereo, nei duelli spalle alla porta, nei movimenti per attaccare la profondità e nel proteggere il pallone contro difensori più bassi. Le sue qualità principali sono appunto velocità e potenza, specie in progressione, che gli permettono di risultare pericoloso sia come finalizzatore sia come elemento in grado di tenere palla e far salire la squadra. Formatosi principalmente nel settore giovanile del Club Brugge (dopo un inizio ad Anversa), ha mostrato precocità firmando il primo contratto pro a 15 anni e esordendo in prima squadra in Champions League nell’agosto 2025.

Nome: Kaye Furo

Nato il: 6 febbraio 2007

Nazionalità: belga

Ruolo: centravanti

Squadra: Brentford

Assomiglia a: Romelu Lukaku

