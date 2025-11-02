Il Galatasaray sbatte su Onana: il Trabzonspor rimane secondo in Super Lig
Solo 0-0 per il Galatasaray nel match valido per l'11^ giornata della Super Lig turca: il Trabzonspor, con ancora una volta l'ex Inter André Onana che risulta decisivo con le sue parate, ferma i rivali e rimane sorprendentemente in corsa per il titolo. La squadra dove si è rilanciato il portiere camerunese infatti è al momento a sole 5 lunghezze dalla vetta.
SUPER LIG, 11ª GIORNATA
Basaksehir - Kocaelispor 1-0
Goztepe - Genclerbirligi 1-0
Galatasaray - Trabzonspor 0-0
Konyaspor - Samsunspor
Kayserispor - Kasimpasa
Besiktas - Fenerbahçe
Alanyaspor - Gaziantep
Eyupspor - Antalyaspor
Caykur Rizespor - Karagumruk
CLASSIFICA
1. Galatasaray 29*
2. Trabzonspor 24*
3. Fenerbahçe 22
4. Goztepe 19*
5. Besiktas 17
6. Samsunspor 17
7. Gaziantep 17
8. Konyaspor 14
9. Basaksehir 13*
10. Alanyaspor 13
11. Kocaelispor 11
12. Caykur Rizespor 10
13. Kasimpasa 10
14. Antalyaspor 10
15. Genclerbirligi 8*
16. Eyupspor 8
17. Kayserispor 6*
18. Karagumruk 4
*una partita in più
MARCATORI
7 reti: Onuachu (Trabzonspor) e Shomurodov (Basaksehir)
6 reti: En Nesyri (Fenerbahçe) e Icardi (Galatasaray)
5 reti: Holse (Samsunspor), Nayir (Konyaspor), Rafa Silva (Besiktas), Talisca (Fenerbahçe) e Da Silva (Trabzonspor)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.