Rafa Silva apre, bolide di Tchouameni: il Real Madrid la riprende, 1-1 col Benfica all'intervallo

In una serata di grande tensione per il dentro-fuori dalla Champions League, in occasione del match di ritorno dei playoff, il primo tempo tra Real Madrid e Benfica finisce 1-1. Camavinga e una difesa disordinata dei blancos hanno spianato la strada alle aquile, da due passi Rafa Silva ha spinto in porta il momentaneo vantaggio su incredibile carambola di Raul Asencio, in seguito al traversone di Pavlidis.

Due giri d'orologio e al 16' è arrivata l'immediata reazione del Real al Bernabeu. Nemmeno il tempo di esultare per il Benfica, con un cross pulito e arretrato di Valverde per Tchouameni appostato, il piattone destro è stato imprendibile per Trubin e il match si è fissato sull’1-1. I blancos avevano trovato anche la rete del sorpasso su zampino di Arda Guler, ma in seguito a revisione è stato annullato per fuorigioco.

Al rientro negli spogliatoi si rimane in parità, ma complice il risultato dell'andata fino a questo momento sarebbe il Madrid a volare agli ottavi di Champions League.

Il parziale

Real Madrid - Benfica 1-1

14' Rafa Silva (B), 16' Tchouameni (R)

Formazioni ufficiali

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouameni, Valverde, Camavinga; Guler, Vinicius; Gonzalo.

A disposizione: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Alaba, Fran Garcia, Brahim Diaz, Mendy, Cestero, Mastantuono, Angel, Palacios, Pitarch.

Allenatore: Alvaro Arbeloa.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barreiro; Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup; Pavlidis.

A disposizione: Samuel Soares, Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bah, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Lopes Cabral, José Neto, Anisio Cabral.

Allenatore: Joao Tralhao (vice Mourinho)