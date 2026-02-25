L'Al Nassr non si ferma: cinquina in casa dell'Al Najima, CR7 in gol e Al Hilal a -3

Vittoria netta dell’Al Nassr, che travolge l’Al-Najma con un netto 5-0 e manda un segnale forte alla Saudi Pro League e all'Al Hilal, ora distante tre punti in classifica. A prendersi la scena è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, leader tecnico ed emotivo della squadra.

Il portoghese sblocca la gara dopo appena sette minuti, trasformando con freddezza un calcio di rigore e avvicinandosi ulteriormente al simbolico traguardo dei 1000 gol in carriera. La rete iniziale indirizza subito la partita, con gli ospiti padroni del campo e capaci di colpire ancora nel primo tempo grazie a Kingsley Coman e Íñigo Martínez, che ampliano il divario prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Al Nassr continua a spingere, mentre l’Al Najma fatica a reagire e a contenere le accelerazioni degli uomini offensivi avversari. Al 52’ è Sadio Mané a firmare il quarto gol, chiudendo virtualmente i conti. Nel finale arriva anche la doppietta personale di Martínez, che sigilla un successo largo e meritato.