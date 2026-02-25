Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Monaco fa sudare il PSG, ma passano i campioni in carica: 2-2 al Parc des Princes

Il Monaco fa sudare il PSG, ma passano i campioni in carica: 2-2 al Parc des PrincesTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:55
Michele Pavese

Al Parco dei Principi finisce 2-2 tra Paris Saint-Germain e Monaco, un risultato che premia i parigini in virtù del 3-2 dell’andata e li proietta agli ottavi di Champions League. Ma il Monaco esce a testa alta, dopo aver messo in seria difficoltà i campioni in carica per larghi tratti della doppia sfida.

Come già a Montecarlo, l’avvio è tutto monegasco: pressione feroce, ritmi alti e PSG costretto a rifugiarsi spesso nel lancio lungo, affidandosi alla qualità tecnica del proprio centrocampo e degli esterni offensivi per risalire il campo. Le occasioni più nitide, però, arrivano nella parte centrale del primo tempo: Doué spreca dopo una verticalizzazione di João Neves e un errore in impostazione di Kohn, Barcola colpisce una clamorosa traversa e il PSG chiude la frazione in costante proiezione offensiva, pur senza trovare varchi centrali. Quando lo 0-0 all'intervallo sembrava scontato, però, è il Monaco a colpire: Akliouche firma il suo primo gol in Champions con una conclusione precisa che gela lo stadio e riapre completamente il discorso qualificazione.

Nella ripresa l’episodio che cambia tutto è l’espulsione di Coulibaly: con l’uomo in più, il PSG alza definitivamente il baricentro. Marquinhos pareggia sugli sviluppi della palla inattiva successiva, poi Kvaratskhelia ribalta il risultato approfittando di una respinta corta di Kohn sulla conclusione di Hakimi. Da lì è gestione quasi totale del possesso, con i parigini padroni del campo e vicini al terzo gol.

Eppure il Monaco, orgoglioso e mai domo, trova nel recupero il 2-2 con Teze, rendendo il finale meno amaro. Restano forse rimpianti per la gestione complessiva tra andata e ritorno, ma la qualificazione sorride al PSG. La squadra di Pocognoli, però, può essere soddisfatto per personalità e coraggio mostrati contro una delle favorite del torneo.

