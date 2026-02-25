Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Akliouche punisce un PSG distratto, Monaco avanti al 45': si decide tutto nella ripresa

Akliouche punisce un PSG distratto, Monaco avanti al 45': si decide tutto nella ripresa
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:48Calcio estero
Michele Pavese

Il primo tempo di PSG-Monaco ha confermato l’equilibrio già visto all’andata, con i monegaschi protagonisti di una pressione alta nei primi minuti, senza però riuscire a concretizzare. Il Monaco ha creato la prima occasione significativa con un tiro di Camara intorno al 30’, costringendo il PSG a ricorrere spesso ai lanci lunghi, affidandosi alla tecnica e alla qualità del centrocampo e dell’attacco per mantenere il controllo del gioco.

Al 31’, Doué ha avuto una grande chance, nata da un errore del portiere avversario: la palla è passata a João Neves che ha verticalizzato per il compagno, il cui tiro è però finito alto sopra la traversa. Da quel momento il PSG ha preso in mano l’iniziativa, costruendo azioni insistite al limite dell’area, ma senza trovare la giocata giusta per segnare. Il Monaco ha risposto con Balogun, vicino al pallonetto, e Safonov ha dovuto intervenire in corner, mentre Barcola ha colpito la traversa con un gran sinistro su uno-due con Neves. Poco prima dell’intervallo, ancora una conclusione pericolosa del PSG con Kvaratskhelia per Zaire-Emery, ma la palla è uscita di poco.

Quando sembrava che la prima frazione si chiudesse senza gol, Akliouche ha sbloccato il punteggio per il Monaco all’ultima azione: un preciso appoggio di Coulibaly ha permesso al giovane attaccante di piazzare la palla nell’angolino sinistro, segnando il suo primo gol in Champions League.

