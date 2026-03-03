Palestra vietata per Adama Traoré al West Ham, Espirito Santo: "Non potrà fare pesi"

Una scelta controcorrente, ma studiata nei minimi dettagli. Al West Ham Adama Traoré non potrà più dedicarsi al lavoro con i pesi: lo ha deciso Nuno Espirito Santo, convinto che l’ala spagnola debba preservare la propria struttura fisica naturale piuttosto che svilupparla ulteriormente.

Arrivato in inverno dal Fulham e legato al club fino al giugno 2027, il trentenne è noto per una corporatura imponente, quasi da culturista. Proprio per questo il tecnico portoghese ha optato per una gestione personalizzata. “La sua genetica è così da tempo ormai, e dovrebbe evitare la palestra. Gli ho detto di non andarci”, ha spiegato in conferenza stampa, sottolineando quanto sia fondamentale adattare il lavoro atletico alle caratteristiche di ciascun giocatore.

Traoré si concentrerà dunque su prevenzione degli infortuni e mobilità, senza sessioni dedicate al sollevamento pesi. “Farà lavoro preventivo, ma non sarà lì per sollevare pesi. Ad esempio, Airidas Golambeckis, il nostro difensore diciottenne, passa ore in palestra a sviluppare la massa muscolare. Abbiamo bisogno che sia lui a mettere massa, non Traoré”, ha aggiunto Nuno con una battuta.

Una linea già seguita ai tempi del Wolverhampton, quando i due hanno lavorato insieme tra il 2018 e il 2021. L’obiettivo è chiaro: mantenere intatta la velocità devastante dello spagnolo sulla fascia destra, senza appesantirne ulteriormente la struttura.