Flamengo, già scelto il sostituto di Filipe Luis: accordo con Jardim fino a fine 2027

Cambio in panchina immediato in casa Flamengo. Il club rossonero ha definito l’accordo con Leonardo Jardim, atteso a Rio de Janeiro per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura. Il tecnico portoghese prende il posto di Filipe Luís, sollevato dall’incarico nelle prime ore di oggi nonostante l’8-0 rifilato al Madureira nella semifinale del Campionato Carioca. L’intesa, in linea di principio, avrà validità fino alla fine del 2027.

Le trattative erano già in fase avanzata prima dell’esonero dell’ex allenatore. Secondo Metrópoles, l’accordo era stato chiuso venerdì scorso, con l’ok definitivo arrivato domenica, scelta che avrebbe portato la dirigenza a confermare Filipe Luís fino alla gara contro il Madureira. Il primo incontro tra Jardim e la squadra è previsto al Ninho do Urubu.

Classe 1974, Jardim si è affermato a livello internazionale al Monaco, dove tra il 2014 e il 2020 ha conquistato la Ligue 1 2016-17 interrompendo il dominio del PSG e spingendosi fino alla semifinale di Champions League, valorizzando talenti come Mbappé. Nel 2025 ha guidato il Cruzeiro: 55 partite, 26 vittorie e terzo posto in Brasileirão con qualificazione diretta alla Libertadores 2026. In passato aveva dichiarato: “In Brasile allenerei solo il Cruzeiro”, frase che aveva fatto discutere. Dopo aver lasciato il club a dicembre per una pausa legata alla salute fisica e mentale, ora è pronto a ripartire. Il Flamengo vuole averlo in panchina già per la finale del Carioca contro il Fluminense al Maracanã.