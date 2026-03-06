Che giocatore Thauvin: l'ex Udinese decisivo in tutti i momenti chiave contro il Lione

Il Lens ha conquistato ieri la qualificazione alla semifinale di Coppa di Francia battendo ai rigori il Lione. L’uomo simbolo della serata è stato senza dubbio Florian Thauvin. Tornato in Francia la scorsa estate dopo le esperienze con Tigres in Messico e Udinese in Italia, il campione del mondo 2018 ha dimostrato a 33 anni di avere ancora classe e personalità da vendere.

Thauvin ha sbloccato il match al 23’, approfittando di una respinta di Rémy Descamps, poi ha servito Abdallah Sima per il raddoppio. Nonostante la rimonta del Lione (2-2), Thauvin ha mantenuto la calma nei momenti decisivi, trasformando con freddezza l’ultimo rigore che ha deciso la sfida. "Ha avuto un ruolo fondamentale in questa qualificazione", ha commentato la stampa francese. "Gol da opportunista, assist vincente e rigore decisivo: ha mostrato la sua intelligenza tattica e il sangue freddo nei momenti chiave". Anche i compagni ne hanno lodato l’apporto: Mamadou Sangaré ha sottolineato come Thauvin sia "un grandissimo giocatore, enorme sia in fase offensiva che difensiva, sempre disponibile per la squadra".

Discreto come sempre, Thauvin ha condiviso solo una foto della sua esultanza su Instagram, mentre il focus è già rivolto al match di domenica contro il Metz. Una serata che lo consacra ancora una volta leader e protagonista del Lens, capace di fare la differenza nei momenti che contano.