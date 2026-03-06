TMW
Manchester United - Bruno Fernandes, prove di rinnovo fino al 2029
Futuro da scrivere per Bruno Fernandes. Il centrocampista del Manchester United è da mesi nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita. In passato aveva rifiutato. Adesso è tempo di programmare il futuro anche in virtù di un contratto con lo United in scadenza nel 2027. Iniziate le trattative per il rinnovo, fino al 2029.
Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa che al momento non c’è. Ma il Manchester United vuole arrivare ad una conclusine positiva. Lavori in corso. Bruno Fernandes e il Manchester United studiano le mosse per continuare insieme…
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
