Trump durante la visita dell'Inter Miami alla Casa Bianca: "Distruggiamo i missili iraniani"

A Washington, la visita di Lionel Messi e dell’Inter Miami alla Casa Bianca si è trasformata in uno spettacolo surreale, quasi grottesco, durato quasi dieci minuti. Una "tradizione" di cui Donald Trump ha subito approfittato per mescolare calcio e politica in modo a dir poco inappropriato.

Dopo aver elogiato Messi ("Leo ha vinto il 47° trofeo della sua incredibile carriera, un record assoluto. Tu avresti potuto andare in qualsiasi squadra del mondo e invece hai scelto Miami. Ti ringrazio di averci portato tutti in questa avventura"), Trump ha improvvisamente cambiato registro e ha iniziato a parlare di guerra: "L’esercito americano, in collaborazione con i suoi meravigliosi partner israeliani, continua a demolire totalmente il nemico, a un livello mai visto prima. Distruggiamo i missili iraniani". Un discorso che ha lasciato tutti sbalorditi, inclusi i media europei, perché il riferimento militare non aveva nulla a che fare con la celebrazione sportiva.

Poi è tornato sul calcio: "Mio figlio mi ha detto: 'Papà, sai chi ci sarà oggi?'. Ho risposto di no, perché avevo molto da fare. Mi ha detto: 'Messi!'. È un grande fan, pensa che tu sia qualcuno di straordinario, e credo che tu l’abbia incontrato tempo fa. È un grande fan di calcio, ma soprattutto un tifoso tuo e di un gentiluomo chiamato Ronaldo. Abbiamo ricevuto Cristiano qui… È incredibile avere grandi campioni che amano ciò che fanno e lo fanno bene". E ancora: "Forse sei migliore di Pelé. Pelé era molto bravo. Chi è il migliore? Pelé o Messi? Messi? Sono d’accordo, ma Pelé era forte anche lui".