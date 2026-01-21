Il Marsiglia come scuola, il precedente di Saliba. E Nwaneri è in mani sicure con De Zerbi

William Saliba, Matteo Guendouzi, Nuno Tavares. No, non è la lista della spesa, ma il percorso seguito dai giocatori in prestito al Marsiglia dall'Arsenal che hanno preceduto Ethan Nwaneri. Infatti l'ala inglese di 18 anni, svezzata nel vivaio dei Gunners prima di esplodere in prima squadra sotto la guida di Arteta, è in procinto di firmare il contratto che lo legherà per sei mesi in prestito all'OM e gli permetterà di lavorare sotto la guida dello Roberto De Zerbi (stimato dal tecnico spagnolo).

Anche Sead Kolasinac (oggi all'Atalanta), oltre all'ex centrocampista della Lazio e attuale terzino sinistro biancoceleste, si è unito all'Olympique Marsiglia nel gennaio 2022 dopo aver lasciato l’Arsenal. Nwaneri ha firmato un nuovo contratto quinquennale ad agosto, dopo aver sottoscritto il suo primo contratto da professionista al compimento dei 17 anni, nel marzo 2024. L'inglese classe 2007 è già su un volo diretto al Velodrome e di fronte a sé - oltre all'eventuale chance in Champions League qualora l'OM passasse ai playoff - avrà ancora 16 partite di Ligue 1 da sfruttare.

Di segnali incoraggianti per Nwaneri però ce ne sono, a partire dall'esempio di Saliba. All’epoca del prestito all'OM aveva 20 anni, trovò fiducia e qualità nella stagione 2021-22, tornando successivamente all'Arsenal per diventarne cardine imprescindibile in difesa. E poi c'è Roberto De Zerbi che non ha bisogno di presentazioni: il tecnico italiano rappresenta un ulteriore stimolo, trasmette sensazioni positive. Ritenuto uno degli allenatori più interessanti su piazza, ha portato il Brighton a giocarsi l'Europa League, senza guardare in faccia nessuno. Contando su giocatori persi e poi ritrovati, ma anche giovanissimi e scommesse. Mitoma, Mac Allister, Gross, Trossard, Gilmour sono sono alcuni dei calciatori valorizzati grazie alla sua mente.