Il Marsiglia di De Zerbi beffato al 92': 2-2 con il Tolosa, il PSG resta primo in Ligue 1
Il Marsiglia pareggia al Velodrome contro il Tolosa: 2-2. Il Tolosa è passato in vantaggio al 14' con Emersonn, il Marsiglia è riuscito inizialmente a ribaltarla con le reti di Paixao al 66' e di Hojbjerg al 74', ma in pieno recupero ecco la beffa servita da Hidalgo al 92'.
Niente sorpasso dunque ai danni del Paris Saint-Germain, che nel pomeriggio era caduto per 1-0 contro il Monaco. Il Marsiglia rimane invece al secondo posto, pur rosicchiando un punto alla capolista. Il Lens domani potrebbe invece portarsi al primo posto, in caso di vittoria contro l'Angers.
Vediamo di seguito i risultati della 14^ giornata in Ligue 1 con la classifica aggiornata.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa 2-2
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30*
2. Marsiglia 29*
3. Lens 28
4. Rennes 24*
5. Lille 23
6. Monaco 23*
7. Strasburgo 22
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 17*
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11*
18. Auxerre 8
MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)