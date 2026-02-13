Manuel Neuer non voleva fare il portiere: "Nessuno ci voleva andare, ha scelto l'allenatore"

"Si giocava su campi duri, instabili, a volte anche su una specie di parcheggio. Buttarsi faceva male e nessuno ne aveva voglia": così Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco e leggenda del calcio tedesco nel ruolo, ha spiegato come ha scelto di fare il portiere.

Nel corso di una intervista rilasciata a France Football l'estremo difensore ha dichiarato: "Non l'ho scelto io di giocare in porta. È l'allenatore che mi ha messo in porta", ha detto, in riferimento ai suoi inizi nelle giovanili dello Schalke 04.

Neuer ha poi parlato della difficoltà che hanno i portieri nell'aggiudicarsi il premio individuale più ambito di tutti, il Pallone d'Oro. Dalla creazione del trofeo infatti, ovvero dal 1956, un solo portiere è riuscito ad aggiudicarselo, ovvero il russo Lev Yachine nel 1963. Da allora, diversi portieri si sono avvicinati al trofeo, senza mai vincerlo, per ultimo il nostro Gigio Donnarumma, oltre che lo stesso Neuero, classificatosi terzo nell'edizione 2014.

Neuer ha detto: "Se è ingiusto? Sì, ma noi portieri lo accettiamo. Non abbiamo davvero aspettative a riguardo. Penso soprattutto che ci siano poche persone in grado di valutare il ruolo al 100%. Per un giocatore di campo, tutti pensano di capire. Per un portiere, bisogna esserci passati, conoscere le situazioni, gli automatismi. Ci vuole una certa competenza".