City, Guardiola rassicura sullo stop di Haaland: "Non penso sia un grosso problema"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara in programma contro il Salford City, valida per la FA Cup, ha fatto il punto sugli infortunati. A partire da Erling Haaland, sostituito nel corso dell'intervallo nell'ultima gara vinta dal City contro il Fulham, mercoledì.

Queste le sue parole in conferenza: "Per Erling non è un grosso problema. Non è al 100 per cento, ma vedremo oggi come si sente. Non è, penso, un grosso problema, così mi ha detto il dottore", ha aggiunto. Per poi specificare: "Ha avuto un po' di disagio durante la partita ed è per questo che non ha giocato il secondo tempo (contro il Fulham). Saremo vedere come evolverà la situazione. Decideremo oggi (se sarà convocato contro Salford)".

In merito alla sfida Guardiola ha dichiarato: "Cerco di entrare nella mente dei giocatori per non dare nulla per scontato. Tutto è difficile. Certo, potrebbe essere facile dopo, ma dobbiamo fare il nostro lavoro. Ecco perché con tutte queste competizioni così serrate in questo decennio nella Carabao Cup e nella FA Cup siamo sempre stati lì. Ci siamo sempre comportati molto bene e domani non può essere un'eccezione", ha avvertito il tecnico catalano.