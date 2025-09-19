Ufficiale Wolverhampton, fiducia totale in Vitor Pereira: rinnovo triennale per l'allenatore

Nonostante un avvio di stagione complicato, i Wolves hanno deciso di puntare tutto sulla stabilità e sulla continuità. Il club ha infatti annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Vítor Pereira, che ha firmato un nuovo accordo triennale. Il precedente contratto del tecnico portoghese sarebbe scaduto al termine di questa stagione, ma la dirigenza ha voluto mostrare piena fiducia nel suo operato, nonostante il difficile inizio di campionato.

Attualmente ultimi in classifica dopo aver perso le prime quattro partite, i Wolves hanno confermato la loro fiducia in Pereira in vista della cruciale sfida casalinga contro il Leeds. Il presidente Jeff Shi ha commentato la decisione: "Vitor ha avuto un impatto molto positivo, portando chiarezza, energia e un grande spirito di squadra che ci ha dato le basi per avere successo. Quello che ha raggiunto la scorsa stagione è stato eccellente".

Shi ha poi aggiunto: "Ora è il momento della stabilità. Vítor ha bisogno di tempo per lavorare con la squadra, costruire l'alchimia con i nuovi acquisti e noi faremo di tutto per supportare lui e il suo staff". Un segnale forte da parte del club, che sceglie di non cedere alla pressione dei risultati immediati e di proseguire il progetto tecnico a lungo termine con il suo allenatore.