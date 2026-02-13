"Non vogliono farci vincere": la FA accusa Rodri per commenti impropri dopo Tottenham-City

La FA inglese ha messo nel mirino il centrocampista del Manchester City, Rodri, a causa di cattiva condotta. Il motivo? Lo spagnolo ha aver messo in discussione l'integrità degli arbitri dell'ultima partita in un'intervista dopo il pareggio della squadra di Pep Guardiola per 2-2, contro il Tottenham.

Rodri era furioso a causa del fatto che il primo gol, realizzato da Dominic Solanke, fosse stato assegnato. "So che abbiamo vinto troppo e la gente non vuole che vinciamo, ma l'arbitro deve essere neutrale e per me, onestamente, non è giusto", aveva detto Rodri.

Parole che non sono andate giù alla Footbal Association, che ha spiegato in un comunicato: "Rodri ha agito in modo improprio durante un'intervista ai media post-partita facendo commenti che implicano pregiudizi e/o mettono in discussione l'integrità di un ufficiale di partita e/o di ufficiali di partita, contrariamente alla regola 3.1 della FA".

Rodri ha tempo fino a mercoledì per fornire una risposta in merito a questa reprimenda, prima che siano presi eventuali provvedimenti. L'attaccante del Tottenham Solanke sembrava aver colpito la parte posteriore della gamba di Marc Guehi in occasione del gol, ma il VAR ha convalidato la rete senza evidenziare alcun fallo.

Una dichiarazione del Premier League Match Centre diceva: "La chiamata in porta dell'arbitro è stata controllata e confermata dal VAR - con la sfida di Solanke su Guehi considerata non un fallo mentre Solanke giocava la palla. Il gruppo di accreditamento del gol ha giudicato che sia un gol di Solanke".