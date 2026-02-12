Nottingham Forest, il 4° allenatore sarà quello giusto? Accordo trovato con Pereira

Il proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, non è rimasto soddisfatto nemmeno del subentro di Dyche al posto di Postecoglou, ancor prima la cacciata a inizio stagione di Espirito Santo. Tre allenatori diversi licenziati e ora sarebbe a un passo l'ufficialità del nuovo tecnico: infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, Vitor Pereira ha raggiunto un accordo per prendere le redini del Nottingham Forest.

Secondo l'emittente satellitare, è solo una questione di tempo: si stanno limando i dettagli finali del contratto, ma è quasi certo che l'ex tecnico del Wolverhampton siederà sulla panchina dei Tricky Trees. Pereira, che sarà il quarto allenatore del Forest in questa stagione, sostituirà Sean Dyche, esonerato nelle prime ore di giovedì mattina dopo soli 114 giorni di permanenza.

Il tecnico portoghese aveva ottenuto la salvezza con i Wolves nella scorsa stagione, dopo essere stato nominato nel dicembre 2024, per essere poi mandato via in seguito a un pessimo avvio in questa Premier League. Il Forest ha ora a disposizione una pausa di 7 giorni prima del prossimo impegno cruciale per la stagione, ossia lo spareggio di Europa League contro il Fenerbahce giovedì prossimo. Il club era intenzionato a muoversi rapidamente per trovare un sostituto prima della gara d'andata in Turchia, per anticipare i tempi del periodo intriso di match complicati tra Liverpool, Brighton e Manchester City in campionato. Lì dove attualmente i Tricky Trees vantano solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.