Juventus, senti Guardiola su Bernardo Silva: "Rinnovo? Gli ho detto di farmi sapere"

"Non ne ho idea. Gli ho detto, quando prendi una decisione, fammi sapere": così il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha risposto in conferenza stampa in merito al possibile rinnovo di contratto da parte di Bernardo Silva. Ricordiamo che il centrocampista portoghese ha un contratto valido solamente fino al prossimo 30 giugno 2026. In Italia il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, alla caccia di un rinforzo a centrocampo che possa alzare il livello medio della squadra.

Il Manchester City intanto si prepara alla sfida valida per il quarto turno della FA Cup, contro il Salford City, ovvero una delle sorprese di questo torneo. Si tratta infatti di una squadra che attualmente milita in League Two, ovvero il quarto livello del calcio inglese.

In merito alla sfida Guardiola ha ovviamente messo in guarda i suoi per evitare cali di tensione: "Cerco di entrare nella mente dei giocatori per non dare nulla per scontato. Tutto è difficile. Certo, potrebbe essere facile dopo, ma dobbiamo fare il nostro lavoro. Ecco perché con tutte queste competizioni così serrate in questo decennio nella Carabao Cup e nella FA Cup siamo sempre stati lì. Ci siamo sempre comportati molto bene e domani non può essere un'eccezione", ha avvertito il tecnico catalano.