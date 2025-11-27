Atletico, Gimenez decisivo ed MVP contro l'Inter: "Dedicato a chi mi è stato vicino"

José María Giménez, autore del gol decisivo nella sfida vinta per 2-1 dall'Atletico Madrid contro l'Inter e nominato Player of the Match, ha commentato l’importanza del riconoscimento dopo un periodo molto complicato a livello personale: "Sono molto felice. Sono grato a chi mi è stato vicino, soprattutto nei momenti difficili. A tutti coloro che hanno sempre creduto in me: sanno che, ogni volta che cado, mi rialzo sempre. Questa partita è per loro".

Il difensore uruguaiano ha poi parlato della rete segnata: "Eravamo determinati a segnare il gol vittoria. Mi è venuto in mente una partita contro il Levante, quando l’allenatore era arrabbiato perché avevamo calciato più di venti corner senza riuscire a sfruttarne nemmeno uno di testa. Questa volta volevo fare la differenza. Il cross di Antoine Griezmann è stato magnifico, io dovevo solo metterci la testa".