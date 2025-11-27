Poker al Liverpool dopo i 6 gol al Napoli. Bosz: "Mai immaginato un risultato del genere"

Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven, ha commentato la sorprendente vittoria per 4-1 della sua squadra in Champions League contro il Liverpool, una prestazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: "A dire il vero, non avrei mai immaginato un risultato del genere", ha ammesso il tecnico olandese. "Quando è stato effettuato il sorteggio, pensavo che ottenere punti sarebbe stato una vera impresa, soprattutto in trasferta contro una squadra del calibro del Liverpool. Ma da allora molte cose sono cambiate".

Bosz ha poi spiegato come la squadra abbia approfittato di un Liverpool in difficoltà psicologica: "Abbiamo percepito che i nostri avversari mancassero di fiducia. Come allenatore hai pochi giorni per analizzare il piano di gioco degli avversari e infondere convinzione ai tuoi giocatori. Non appena abbiamo segnato il secondo gol, lo slancio è davvero cambiato".

Bosz ha sottolineato così non solo la qualità tecnica dei suoi giocatori, ma anche la capacità del PSV di gestire la pressione e sfruttare i momenti chiave della partita. Una prestazione che conferma il club olandese come una delle rivelazioni della fase a gironi della Champions League, capace di sorprendere anche le squadre più blasonate: dopo i 6 gol ai campioni d'Italia del Napoli, ora questo fantastico poker in un dei templi del calcio, Anfield.