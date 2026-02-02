Ufficiale Il Paris FC si regala una promessa francese: dall'Auxerre ecco il 17enne Matondo

Il Paris FC ha annunciato un altro acquisto. Dopo l'approdo di Ciro Immobile, nella capitale arriva anche il giovane centrocampista Rudy Matondo, proveniente dall’Auxerre, a titolo definitivo. Classe 2009, Matondo è già un talento riconosciuto a livello nazionale: internazionale francese Under 18, porterà freschezza e qualità al centrocampo parigino.

Rudy ha mosso i primi passi nel calcio al Grigny prima di trasferirsi nel 2023 al centro di formazione dell’Auxerre. Qui si è subito distinto, grazie a prestazioni di alto livello sia in ambito nazionale che nelle competizioni giovanili europee. Le sue qualità gli hanno permesso di entrare nelle selezioni giovanili francesi, arrivando lo scorso giugno fino alla finale dell’Europeo Under 17 con i Bleuets. Il salto nel professionismo, è avvenuto a soli 17 anni: ha già debuttato in Ligue 1 durante la stagione 2024/2025 e quest’anno ha già collezionato 16 presenze, dimostrando notevole maturità, visione di gioco e tecnica raffinata.

Il Paris FC punta molto sul giovane talento: Rudy Matondo, costato 15 milioni, rappresenta un investimento sul futuro e un tassello importante per il progetto tecnico.