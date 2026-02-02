Bayern, Hoeness stufo degli agenti di Upamecano: "Vogliono convincerlo a partire"

La situazione contrattuale di Dayot Upamecano al Bayern Monaco continua a tenere banco. Il difensore centrale francese, 27 anni, è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, mentre diversi top club europei - tra cui Real Madrid, PSG e Liverpool - seguono con attenzione la sua situazione. L’incertezza, alimentata dal suo entourage, sta iniziando a creare frizioni con la dirigenza bavarese.

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern, non ha nascosto la sua frustrazione in un’intervista a Kicker: "Sarei molto felice se Dayot decidesse di restare al Bayern. Lui e la sua famiglia si trovano benissimo a Monaco. Tuttavia temo che i suoi agenti stiano facendo di tutto per convincerlo a partire". Hoeness ha poi aggiunto: "Sono costernato da questo comportamento" e ha annunciato che nei prossimi giorni parlerà direttamente con il giocatore per fare chiarezza sul futuro.

Nonostante le tensioni, le trattative sembrano comunque procedere in maniera positiva. Arrivato dal Lipsia nel 2021, Upamecano si è rapidamente affermato come uno dei pilastri della difesa del Bayern. Criticato inizialmente per la sua adattabilità al calcio tedesco, il francese è oggi considerato uno dei migliori difensori centrali in Europa. Il club gli ha offerto un significativo adeguamento salariale, collocandolo tra i giocatori meglio pagati della rosa, a testimonianza della sua importanza sotto la guida di Vincent Kompany. In questa stagione, l’internazionale francese - 35 presenze con i Bleus - ha già collezionato 26 presenze in Bundesliga e contribuito a nove clean sheet, confermandosi elemento chiave della difesa bavarese. La decisione finale di Upamecano sarà determinante per il Bayern: rimanere a Monaco significherebbe consolidare il reparto difensivo, mentre un addio aprirebbe la strada a nuove soluzioni.