Ter Stegen, che sfortuna! Infortunio alla coscia, il Girona teme un nuovo lungo stop

La sfortuna non ha finito di accanirsi su Marc-André Ter Stegen. Il portiere del Girona, arrivato in prestito dal Barcellona appena due settimane fa, dovrà fermarsi a causa di un nuovo infortunio agli ischiocrurali. Il tedesco, che aveva preso il posto da titolare lasciando in panchina Gazzaniga, si è fatto male durante la sfida contro l’Oviedo e le prime valutazioni mediche non lasciano ben sperare: il rischio è che il tendine possa essere compromesso, rendendo necessario un intervento chirurgico e un’assenza dai campi di gioco di diversi mesi.

Un duro colpo per la squadra di Michel, che aveva chiuso il mercato invernale puntando su Ter Stegen, insieme a Echeverri e Fran Beltrán, e ora si ritrova senza margini di manovra nell’ultimo giorno utile per rinforzare la rosa. Il tedesco aveva disputato due partite, subendo due reti, ma aveva già dato l’impressione di poter garantire stabilità tra i pali nella lotta salvezza. Ora toccherà nuovamente a Gazzaniga riprendere il posto da titolare.

L’infortunio arriva in un momento delicato anche per Ter Stegen a livello personale: il portiere, approdato a Girona per trovare continuità e prepararsi al meglio in vista del Mondiale con la Germania questa estate, vede ora complicarsi i suoi piani. Nelle stagioni precedenti, il tedesco aveva già subito interventi a schiena e ginocchio, rendendo questo stop un ulteriore ostacolo nella sua carriera.