Ufficiale Secondo acquisto di giornata per il Lipsia: dal PSV arriva Ayodele Thomas

Il Lipsia mette a segno un nuovo colpo in prospettiva: il giovane talento olandese Ayodele Thomas, 18 anni, è ufficialmente un giocatore del club sassone. L’esterno offensivo arriva dal PSV Eindhoven, dove ha militato con la squadra riserve, e ha firmato un contratto lungo fino al 30 giugno 2031. Per lui, maglia numero 21 a Lipsia.

Nella stagione in corso, Thomas ha giocato 18 partite in seconda divisione olandese con il PSV, segnando 3 gol e servendo 6 assist, mostrando già qualità offensive interessanti. Ha anche partecipato alla Premier League International Cup con l’U21 del PSV contro il Manchester City, contribuendo con un gol e un assist al 2-2 finale. Nato ad Almere, Thomas ha percorso tutte le tappe del vivaio Oranje, dall’U15 fino all’attuale U19, con cui ha realizzato 2 reti in 7 presenze. Il suo talento e la sua versatilità come esterno destro sono stati determinanti per convincere i dirigenti Red Bull a puntare su di lui come prospetto per il futuro.

Lo stesso Thomas si è detto entusiasta della nuova avventura: "Sono davvero felice di far parte del Lipsia. Filosofia e stile di gioco del club si adattano perfettamente ai miei obiettivi. Voglio sfruttare le prime settimane per imparare dai miei compagni e dallo staff tecnico, ambientarmi nel club e nella città di Lipsia".