Igor Jesus resta al Nott. Forest e sogna il Mondiale: può essere il Diego Costa di Ancelotti

Il Nottingham Forest può respirare: Igor Jesus resterà al City Ground almeno fino a fine stagione. L’attaccante brasiliano, 24 anni, arrivato la scorsa estate dal Botafogo per circa 20 milioni di euro, sta vivendo la sua prima stagione europea con alti e bassi, ma confermando di avere qualità fuori dal comune. Già nel Mondiale per Club aveva attirato l’attenzione internazionale, e ora il club inglese punta sulla sua crescita graduale, senza fretta di forzare il suo sviluppo.

Jesus non è solo un finalizzatore: è un attaccante completo, capace di costruire gioco, muoversi tra le linee, sfruttare la velocità nello spazio e reggere i duelli fisici con difensori più imponenti. Nonostante i suoi 1,79 metri, ricorda Diego Costa per il mix di aggressività e capacità di finalizzazione. Al Forest, nonostante la squadra attraversi un momento complicato in Premier League, è uno dei pochi giocatori a mantenere costanza di rendimento, soprattutto in Europa, dove ha già realizzato cinque gol, eguagliando in parte il record europeo del club detenuto da Garry Birtles.

La filosofia del Nottingham Forest con i giovani sudamericani è chiara: dare loro tempo per adattarsi al calcio inglese, prendendo esempio da chi è già esploso, come Murillo. Igor Jesus sta affrontando la fase cruciale della stagione con calma, consapevole che il Mondiale 2026 si avvicina e che il suo obiettivo è conquistare un posto nella Seleção. Dopo aver brillato al Botafogo, dove fu determinante nel doppio trionfo Brasileirão-Libertadores, ora sogna di confermarsi anche in Europa e di essere convocato da Carlo Ancelotti.