TMW Wolfsburg, colpo per la difesa: 11 milioni al Basilea, arriva il ghanese Jonas Adjetey

Colpo per la difesa del Wolfsburg, che in queste ore ha chiuso per Jonas Adjetey, difensore centrale ghanese nato il 13 dicembre 2003 ad Accra, il quale ha iniziato la sua carriera nel calcio giovanile locale, passando dal vivaio dell'Accra Great Olympics a quello del Berekum Chelsea nel 2020, dove ha completato la formazione e fatto l'esordio professionistico in patria. Nel agosto 2022 ha compiuto il salto in Europa firmando per il Basilea, inizialmente inserito nella squadra Under-21 per ambientarsi, prima di essere promosso stabilmente in prima squadra dalla stagione successiva.

Con i rossoblù ha rapidamente guadagnato un posto da titolare nel reparto difensivo, estendendo il contratto fino al 2028 e diventando uno dei pilastri della retroguardia in Swiss Super League e nelle competizioni europee, grazie alla sua fisicità (188 cm), aggressività e versatilità.