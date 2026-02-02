Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fermo da novembre 2023, Sarr riparte da dove tutto è cominciato: firmerà col Metz

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 12:42Calcio estero
Michele Pavese

Sei anni dopo aver lasciato l’OM per il Bayern Monaco, Bouna Sarr è pronto a fare il suo ritorno in Ligue 1.. L’ufficialità dell’ingaggio dell’internazionale senegalese con il Metz dovrebbe arrivare infatti nelle prossime ore; Sarr si allena con il club già dalla fine del 2025, un periodo utile per ritrovare la forma fisica dopo un lungo stop: il suo ultimo match risale infatti a novembre 2023 con il Bayern, prima della rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due anni.

Cresciuto nel settore giovanile del Metz, Sarr ha debuttato da professionista con la squadra lorenese prima di trasferirsi all’Olympique Marsiglia. All’inizio carriera era un centrocampista offensivo, ma con l'OM si è affermato come terzino destro, ruolo che gli ha permesso di mettere in mostra la sua corsa, la tecnica e la capacità di spinta sulla fascia. Ora, a 34 anni, Sarr è pronto a trasmettere esperienza e leadership in un Metz in grande difficoltà: la squadra è attualmente ultima in classifica e sta lottando per la salvezza. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo fondamentale sia in termini di qualità tecnica sia di mentalità, elementi indispensabili in questa fase cruciale della stagione.

Il debutto di Sarr potrebbe già avvenire venerdì nella sfida contro il Lilla, un match chiave per il Metz nel tentativo di conquistare punti preziosi per la permanenza in Ligue 1. Con il ritorno del figlio prodigo, il club punta a rinforzare la squadra e a dare nuova fiducia ai propri tifosi nella corsa alla salvezza.

