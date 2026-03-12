Ufficiale Il Pirata torna a casa: Gonzalo Mastriani giocherà con l’América-MG fino a fine stagione

L’América Mineiro riabbraccia uno dei suoi attaccanti più amati. Il club brasiliano ha annunciato il ritorno dell’uruguaiano Gonzalo Mastriani, che vestirà nuovamente la maglia del Coelho con la formula del prestito fino al 30 novembre 2026. Per il centravanti 32enne si tratta di un ritorno molto atteso dalla tifoseria, che lo ricorda come uno dei protagonisti recenti della squadra.

Mastriani aveva già lasciato un segno importante durante la sua prima esperienza con l’América tra il 2022 e il 2024. Arrivato nell’agosto 2022 dal Barcelona Sporting Club di Guayaquil, l’attaccante uruguaiano affrontò allora la sua prima avventura nel calcio brasiliano. L’impatto fu immediato: fin dalle prime partite dimostrò un forte senso del gol e la capacità di incidere nei momenti decisivi.

Il 2023 rappresentò il suo anno migliore con la maglia biancoverde. In quella stagione, l'ex Parma e Crotone chiuse da capocannoniere della squadra con 21 reti complessive, diventando il principale riferimento offensivo del club. Il bomber uruguaiano brillò anche sul palcoscenico internazionale della Copa Sudamericana, dove realizzò nove gol, guidando l’attacco dell’América e piazzandosi tra i migliori marcatori del torneo.

Nel complesso, durante la sua prima parentesi con il Coelho, Mastriani ha collezionato 55 presenze ufficiali segnando 28 reti. All’inizio del 2024 l’attaccante aveva salutato il club per trasferirsi all’Athletico Paranaense, aprendo una nuova fase della sua carriera. Ora però il “Pirata” torna con l’obiettivo di scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l’América e provare a trascinare nuovamente la squadra con i suoi gol.