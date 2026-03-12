Ufficiale Rinforzo d’esperienza per il Gamba Osaka, ufficiale l’arrivo del tedesco Philipp Max

Il Gamba Osaka ha annunciato l’ingaggio a titolo definitivo del difensore tedesco Philipp Max. Il laterale sinistro, nato il 30 settembre 1993 in Germania, arriva per rafforzare il reparto arretrato del club giapponese portando con sé una lunga esperienza maturata nei principali campionati europei.

Max, 32 anni, è un esterno difensivo mancino alto 178 centimetri per 76 chilogrammi, noto per la spinta offensiva e la qualità nei cross. Cresciuto calcisticamente in Germania, ha iniziato la carriera professionistica con la seconda squadra dello Schalke 04 tra il 2012 e il 2014, prima di debuttare con la prima squadra del club di Gelsenkirchen nello stesso anno.

Successivamente si è trasferito al Karlsruher, esperienza che gli ha permesso di mettersi in evidenza e attirare l’attenzione di diversi club della Bundesliga. La vera consacrazione è arrivata con l'Augusta, dove ha giocato dal 2015 al 2020 diventando uno dei terzini più produttivi del campionato tedesco grazie al suo contributo offensivo. Nel 2020 Max ha intrapreso una nuova avventura all’estero trasferendosi al PSV Eindhoven, con cui ha disputato tre stagioni. Nel 2023 è tornato in Germania all’Eintracht, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, prima di proseguire la carriera al Panathinaikos tra il 2024 e il 2026.

Nel messaggio rivolto ai tifosi del Gamba Osaka, il difensore tedesco ha dichiarato: "Ciao a tutti i tifosi del Gamba Osaka, sono Philipp Max. Non vedo davvero l’ora di incontrarvi allo stadio. Farò del mio meglio per aiutare questo grande club. Cerchiamo di conquistare tante vittorie insieme. A presto".